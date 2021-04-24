مواجهات وإصابات بالقدس ومسيرات داعمة في غزة والضفة

القدس المحتلة – الرأي:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، فجر اليوم السبت، أنه سجل 20 إصابة بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، ليل الجمعة - السبت، وأنه قام بنقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباقي المصابين جرى علاجهم ميدانيًا.

وشهدت عدة بلدات ومدن فلسطينية مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، كما خرجت مسيرات تضامنية مع المقدسيين في قطاع غزة ومسيرات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما أعلن عن فعاليات مساندة للمقدسيين في بلدات الداخل.

وتأتي هذه الإصابات في القدس والتي رافقتها اعتقالات، إثر استمرار اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين، منذ مساء الجمعة؛ إذ استهدف عناصر في قوات الاحتلال، الشبان المقدسيين الذين تواجدوا في منطقة باب العامود بالقنابل المُدمعة، فيما اندلعت مواجهات في سلوان، وبالقرب من حاجز قلنديا، في حين حذّرت السفارة الأميركية رعاياها، إثر التوتّر الذي تشهده المدينة، وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها "في حالة انعقاد دائم"، لمتابعة التطوّرات.

وانتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل تظهر اعتداءات وحشية نفذها عناصر من وحدة المستعربين وقوات الشرطة على شبان مقدسيين خلال اعتقالهم. كما قام أفراد من وحدة المستعربين بترويع المارة بإشهار أسلحتهم نحوهم.

وانطلقت مسيرات شارك فيها المئات، مساء الجمعة، في مختلف المحافظات في الضفة الغربية المحتلّة، دعما للقدس. وشهدت بعضها مواجهات، أسفرت عن وقوع إصابات.

وشملت نقاط المواجهة في القدس مناطق: باب العامود، وباب الساهرة، وسلوان، والطور، ووادي الجوز، والعيساوية، فيما شملت النقاط في الضفة: باب الزاوية في الخليل، ومخيم العروب، شمال الخليل، وقلنديا، شمال القدس، وقرب "بيت إيل"، شمال البيرة، وبيت لحم، وقلقيلية عند الحاجز الشمالي، وعزون شرق قلقيلية، وطولكرم.

وفي قطاع غزة شارك المواطنين في مسيرات ليلية حاشدة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك وأهل القدس الذين يتصدون لهجمات المغتصبين وانتهاكات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن المسيرات خرجت بشكل عفوي في شوارع ومفترقات رئيسة بمدن ومخيمات ومحافظات القطاع.

وهتف المشاركون في المسيرات شعارات نصرة للقدس والأقصى، ومؤكدة وقوفهم إلى جانب أهلهم في المدينة المقدسة.