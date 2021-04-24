تعرف على أبرز فوائد زيت الخروع

زيت الخروع له العديد من الفوائد الصحية، وبصرف النظر عن استخدامه بشكل شائع كملين، فهو معروف جيدًا بفوائده للشعر والبشرة، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للفيروسات والميكروبات.

يعتبر زيت الخروع علاجًا شائعًا لمشاكل الجلد المعروفة باسم الجلاد وكذلك الالتهابات الفطرية، ومن المعروف أيضًا أنه يعزز نمو الشعر، ولكن هل تعلم أن زيت الخروع يمكن استخدامه لتقليل ظهور الهالات السوداء؟

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يحتوي زيت الخروع، على وفرة من الأحماض الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومرطبة.

لماذا تصابين بالهالات السوداء وكيف يساعد زيت الخروع؟



الهالات السوداء تحت العين ليست مشكلة صحية خطيرة، لكنها يمكن أن تجعلك تبدو متعبًا أو أكبر سنًا أو غير صحي، قبل أن تبدأ العلاج، تعرف على سبب حصولك عليها في المقام الأول.

على الرغم من أن الهالات السوداء غالبًا ما تكون ناتجة عن التعب والإجهاد وقلة النوم ، إلا أنها قد تكون أيضًا نتيجة للحساسية والتهاب الأنف التحسسي (حمى القش) والتهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) والتهاب الجلد التماسي والوراثة وعدم انتظام التصبغ والخدش أو فرك العينين. وكذلك التعرض لأشعة الشمس.

كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من الهالات السوداء



يمكنك ببساطة إضافة زيت الخروع إلى روتين العناية بالبشرة لتقليل ظهور الهالات السوداء تحت العين، ويمكنك وضعه في الليل قبل النوم، وبعد غسل وجهك، جففيه بمنشفة.

خذي 3 إلى 4 قطرات من زيت الخروع واستخدمي أطراف أصابعك بلطف لتضعي الهالات السوداء، ثم قم بتدليك المنطقة باستخدام أطراف أصابعك أو بكرة صغيرة من اليشم.

سيساعد ذلك على تعزيز الدورة الدموية مع ترطيب المنطقة، واترك الزيت طوال الليل واغسليه في صباح اليوم التالي بمنظف لطيف، ويمكنك أيضًا مزج زيت الخروع مع زيت ناقل آخر ، مثل زيت الجوجوبا أو اللوز أو جوز الهند لتخفيفه.