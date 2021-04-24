الصحة: 7 وفيات و872 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و872 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1015 حالة، بعد إجراء 3026 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أن إجمالي تراكمي للمصابين 96953 إصابة، والحالات النشطة 17350 حالة، والمتعافين 78764 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 839 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 373 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 282 حالة.

وبالنسبة للتطعيمات قالت الصحة إن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، و أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35464 شخصاً.