حماس تحذر الاحتلال من استمرار التصعيد في القدس

غزة – الرأي:

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في التصعيد بمدينة القدس المحتلة، وارتكاب حماقات من شأنها المساس بأهلنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحمل الناطق باسم الحركة فوزي بروهم في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت الاحتلال مسؤولية وتداعيات الأعمال الاستفزازية العنصرية التي يقوم بها جنوده ومستوطنوه بحق المقدسيين والمصلين والمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ودعا برهوم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشعوب الأمة إلى تحمل دورهم ومسؤولياتهم في حماية أهلنا في القدس والمسجد الأقصى، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ولجم هذا العدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته، والعمل على تثبيت وتعزيز صموده ودعم مقاومته القادرة على مواجهة الاحتلال ودحره عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله عز وجل.

وقال إن التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق أهلنا في القدس، وتغيير معالم المدينة المقدسة وبحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، يأتي ضمن سياسته العدوانية الشاملة على شعبنا، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية وفي كل مكان في فلسطين.

وأكد أن كل هذه الجرائم والانتهاكات لن تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة النضال والمقاومة بأشكالها كافة، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعن حقوقه وحريته مهما كلف ذلك من ثمن.

وشدد بروهم على أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية الباسلة من رد على هذا العدوان، هو في إطار القيام بواجبها الوطني والقيمي في حماية مصالح شعبنا والدفاع عنه وكسر معادلات الاحتلال، الذي يتحمل كل تداعيات ونتائج استمرار هذا التصعيد.