وكالة الرأي الفلسطينية نيابة المحافظة الوسطى الجزئية تعقد لقاء تدريباً عن الضبطية القضائية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس نيابة المؤسسات يستقبل مدير عام وقيادة مديرية الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الاستئناف والنقض تتفقدان النزلاء في سجن الكتيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الاستئناف والمحكمة العليا تؤكدان سرعة الفصل فى الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق مشروع صندوق الوقف النقدي وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يبدأ طرح ميزة التحكم في سرعة تشغيل المقاطع الصوتية وكالة الرأي الفلسطينية مجوهرات تعود لـ2700 عام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية طائرة سودانية تقلع براكبة واحدة والسبب وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2813) السبت 24/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية بعد خلع 19 سناً لكلب.. تغريم طبيبة بيطرية 5500 دولار
أخبار » عجائب وطرائف

طائرة سودانية تقلع براكبة واحدة والسبب

24 نيسان / أبريل 2021 12:29

1
1

شهد مطار القاهرة الدولي قراراً غريباً أسفر عن إقلاع طائرة سودانية براكبة واحدة وإلغاء سفر ما يقارب 29 راكباً فضلاً عن طاقم الطائرة، بعد أن تبين أن المسافرة مصابة بفيروس كورونا.
وقد تم تأخير الطائرة 5 ساعات بالمطار بعد أن رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصاً على سلامة باقي الركاب، وهم 7 مصريين، و22 سودانياً، و 8 من أفراد طاقم الطائرة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: «فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية تدعى رانيا.م.ف 42 عاماً، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، على الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.
وبينت المصادر «تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصاً على سلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه بالعدول عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ«بدلة» عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض».

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟