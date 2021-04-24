مجوهرات تعود لـ2700 عام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تحولت أربع قطع من المجوهرات الذهبية المصممة على شكل مخلب القط، وتعرض حاليا في متحف في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، تحولت إلى حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ويعتقد خبراء أن هذه القطع المزخرفة تعود إلى 2700 عام، وسرعان ما أسرت قلوب مستخدمي الإنترنت الصينيين بعد الكشف عن صور ومقاطع فيديو عنها على شبكة الإنترنت، نظراً لأشكالها المميزة والرائعة، وإحداها لمشط القدم وأربعة أصابع للقدم الخلفية.

وقال يانغ جي يون، الباحث في معهد شانشي للآثار، رئيس مشروع التنقيب عن الموقع، إن هذه المجوهرات هي خمسة مجوهرات متشابهة الشكل تم اكتشافها في موقع مقبرة بيباي في محافظة يوانتشيو بمقاطعة شانشي العام الماضي، وكانت في قبر يعود لفترة تشو ( 1046-256 قبل الميلاد).

وتم العثور على الحلي عند خصر جثة صاحب القبر الذكر، ما دفع علماء الآثار إلى التكهن بأنها قد تكون حلياً للزينة توضع على حزام المالك.

وعلى الرغم من وصف بعض مستخدمي الإنترنت المجوهرات بأنها دليل على "التقاليد الصينية القديمة المحبة للقطط"، إلا أن الخبراء لم يؤكدوا بعد ما إذا كانت هذه الأعمال الفنية تستند حقا إلى القطط.

وقال يانغ إن الباحثين يعملون أيضا على تحديد المحتوى الذهبي للمجوهرات.