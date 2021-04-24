بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة لشارع صلاح الدين

شرعت بلدية غزة بأعمال صيانة شارع صلاح الدين مقابل شارع المنصورة من جهة الغرب، وشارع عون الشوا مقابل جامعة غزة ضمن جهود صيانة الطرق الذي تنفذها البلدية لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها بدأت صباح اليوم بإجراء أعمال الصيانة في المنطقتين المذكورتين بالإضافة إلى صيانة بعض الحفر في شارع صيام بحي الزيتون.
وأضافت أنها أغلقت المنطقتين المذكورتين بالتعاون مع إدارة شرطة المرور والنجدة لإجراء أعمال الصيانة التي من المتوقع الإنتهاء منها بنهاية يوم غداً السبت.
وأوضحت أن الأعمال تشمل قص وتفريغ المناطق المتأكلة في طبقات الأسفلت ثم رصفها بمادة الإسفلت الساخن.
وبينت أن أعمال الصيانة تنفذ ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكانت بلدية غزة قد أنجزت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية في المدينة خلال العام 2020 والعام الجاري بمساحة إجمالية تقدر بنحو 45 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار.