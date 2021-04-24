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بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة لشارع صلاح الدين

24 نيسان / أبريل 2021 01:09

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غزة-الرأي


شرعت بلدية غزة بأعمال صيانة شارع صلاح الدين مقابل شارع المنصورة من جهة الغرب، وشارع عون الشوا مقابل جامعة غزة ضمن جهود صيانة الطرق الذي تنفذها البلدية لتحسين حالتها وتسهيل الحركة المرورية عليها.
وذكرت البلدية أنها بدأت صباح اليوم بإجراء أعمال الصيانة في المنطقتين المذكورتين بالإضافة إلى صيانة بعض الحفر في شارع صيام بحي الزيتون.
وأضافت أنها أغلقت المنطقتين المذكورتين بالتعاون مع إدارة شرطة المرور والنجدة لإجراء أعمال الصيانة التي من المتوقع الإنتهاء منها بنهاية يوم غداً السبت.
وأوضحت أن الأعمال تشمل قص وتفريغ المناطق المتأكلة في طبقات الأسفلت ثم رصفها بمادة الإسفلت الساخن.
وبينت أن أعمال الصيانة تنفذ ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وكانت بلدية غزة قد أنجزت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية في المدينة خلال العام 2020 والعام الجاري بمساحة إجمالية تقدر بنحو 45 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار.
 

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