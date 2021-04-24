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الصحة برام الله: 13 وفاة و1139 إصابة بكورونا في فلسطين

24 نيسان / أبريل 2021 02:29

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و1139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1545 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل 6 وفيات في الضفة: "قلقيلية 1، نابلس 1، الخليل 3، سلفيت 1"، في قطاع غزة 7 وفيات. 

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 13، طوباس 8، نابلس 97، الخليل 8، ضواحي القدس 3، طولكرم 28، رام الله والبيرة 73، جنين 25، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، بيت لحم 8"، قطاع غزة 872.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 49، نابلس 136، الخليل 69، ضواحي القدس 80، طولكرم 17، رام الله والبيرة 36، جنين 104، سلفيت 10، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 20"، قطاع غزة 1015.

وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 153 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 438 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.960، بينهم 43.533 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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