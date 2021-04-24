"كوخافي" يوعز للجيش بـالاستعداد لحالة من التصعيد

الداخل المحتل-الرأي:

أنهت قيادة جيش الاحتلال، جلسة تقييم الوضع الأمني، بعد يومين من المواجهات المستمرة في مدينة القدس المحتلة، والتصعيد الميداني في قطاع غزة.

ونقلت المواقع العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال زعمه بأن رئيس الأركان أفيف كوخافي باتخاذ "خطوات وردود ممكنة"، والاستعداد لحالة التصعيد.

وشهد القطاع منذ الليلة الماضية حتى ساعات فجر اليوم حالة من التصعيد بعد إطلاق عددٍ من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين، وما تبع ذلك من قصف الاحتلال لعدد من نقاط المقاومة.

وكان رئيس الأركان قد قرر تأجيل زيارته إلى واشنطن على خلفية التصعيد الأخير.