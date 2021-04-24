الجهاد: المقاومة سترد ولن تسمح بتجاوز قواعد الاشتباك

غزة – الرأي:

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، أن المقاومة في قطاع غزة سترد على أي اعتداء بالمثل وستحمي الشعب الفلسطيني ولن تسمح للاحتلال بتجاوز قواعد الاشتباك مطلقًا.

وقالت الحركة "إن وحدة وتلاحم شعبنا سيكسر شوكة العدو ويفشل مخططاته العدوانية، والمسجد الأقصى خط أحمر والمقدسيون ومن خلفهم كل شعبنا لن يسمحوا لقطعان المستوطنين أن يدنسوا الأقصى".

وأشارت إلى ان الغارات التي شنها الاحتلال على غزة لن تثني المقاومة عن القيام بواجباتها كلما تطلب الأمر ذلك، وأن المقاومة سترد بالمثل على أي اعتداء جديد.

وبينت حركة الجهاد الاسلامي أن المقاومة تثبت من جديد التحامها وانخراطها مع العمل الشعبي واستعدادها الدائم لحمايته والحفاظ على استمراره.