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اسبانيا تطالب "إسرائيل" بتسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية

24 نيسان / أبريل 2021 03:33

اسبانيا
اسبانيا

وكالات-الرأي:

طالبت وزيرة الخارجية الإسبانية "أرانشا جونزاليث لايا" سلطات الاحتلال بتسهيل إجرائها وخاصة في القدس المحتلة، وقبول وجود مراقبين.

وأكدت "جونزاليث لايا" خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، الجمعة، دعم بلادها للانتخابات الفلسطينية، و ابدت رغبة إسبانيا في إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الفلسطينية وطالبت إسرائيل "بتسهيل وجود هذا الفريق كضمان إضافي لنزاهة العملية".

وقالت الوزيرة لايا: "إن الانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما "حاسمة لتعزيز العملية الديمقراطية وشرعية المؤسسات الفلسطينية".

 وأكدت وزيرة الخارجية لايا انها على قناة بأن "إسرائيل" أيضا ستستفيد من خلال إبراز "قيادة شرعية وذات مصداقية لدفع المفاوضات قدما".

و من المقرر اجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 في الـ22 من مايو المقبل.

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