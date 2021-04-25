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كيف تختلف أعراض كورونا حال الإصابة بالسلالات الجديدة للفيروس؟

25 نيسان / أبريل 2021 08:34

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تختلف أعراض فيروس كورونا حال الإصابة بالسلالات الجديدة للفيروس التاجي، في هذا التقرير نتعرف على كيفية اختلاف أعراض كورونا باختلاف السلالات والطفرات الجديدة للفيروس، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تعرف على السلالات المختلفة من كورونا حتى الآن
 

هناك سلالات متعددة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وقد تم العثور على B.1.1.7 ، المعروف أيضًا باسم متغير المملكة المتحدة ، في جنوب شرق إنجلترا، ويؤكد الخبراء أن هذا المتغير كان معديًا بنسبة 40-70٪ أكثر من المتغيرات الأخرى ويرفع مخاطر الوفاة إلى 60٪.

أما البديل البرازيلي، المعروف علميًا باسم P.1 ، فهو أكثر عدوى وخطورة من الطفرة السابقة E484K ، وهي طفرة هروب تسمح للمتغير بالتهرب من الأجسام المضادة.

هناك أيضا البديل الجنوب إفريقى، وقد تم العثور على البديل الجنوب أفريقي في 20 دولة على الأقل ، بما في ذلك المملكة المتحدة، على غرار البديل البرازيلي ، تسمح طفرة E484K لهذا البديل بتفادي الأجسام المضادة، بالإضافة إلى ذلك، فإن طفرة N501 تجعلها أكثر عدوى.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه تم تحديد متغير COVID "طفرة ثلاثية" في أجزاء من غرب البنغال ودلهي ومهاراشترا.

هل يمكن للمتغيرات الجديدة أن تسبب أعراضاً أكثر شدة؟
 

نظرًا للارتفاع الأخير في عدد حالات كورونا وانتشار المضاعفات ليس فقط في الفئات الأكثر ضعفًا، ولكن أيضًا في الأفراد الأصغر سنًا، فإن متغيرات كورونا الأحدث تشكل مخاطر أكبر على صحة الناس وترتبط بزيادة مخاطر الوفاة مقارنة بالسلالة الأصلية.

إلى جانب الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا مثل الحمى والسعال والإرهاق وفقدان حاسة الشم والتذوق، يعاني الكثيرون من مضاعفات تنفسية حادة مثل ضيق التنفس وألم الصدر وصعوبة التنفس، وكلها علامات على نقص الأكسجين، كما أن الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها؟
 

مع ظهور فيروس كورونا الجديد، كان الناس يعانون من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض على الرغم من أن القائمة استمرت في الزيادة والتوسع، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي.

من المهم ملاحظة الأعراض الأكثر كلاسيكية لكورونا، وهى كتالى:

- الحمى

- السعال الجاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

- عدوى الجهاز الهضمي

- فقدان حاسة الشم والتذوق

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