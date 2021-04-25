مواجهات وإصابات خلال مظاهرات نصرةً للقدس بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شهدت عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية ومساء أمس، مسيرات ومظاهرات تضامنية نصرةً للقدس والمسجد الأقصى تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى.

وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى بالخليل.

وشاركت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والاسلامية بالمحافظة، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك، انتهت بمواجهات مع الاحتلال وسط المدينة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي الليلة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة خرجوا ردا على اعتداء الاحتلال على مسيرة سلمية منددة بالاعتداءات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة خرجت بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة انطلقت من شارع القدس شرقي المدينة بعد صلاة العشاء، بدعوة من لجنة القوى والمؤسسات الوطنية نصرة للقدس والمسجد الأقصى، وإسنادًا للشباب الثائرين ضد سياسات الاحتلال في القدس.

وفي مدينة جنين شمال الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بوجهه، خلال مواجهات اندلعت مساء مع جنود الاحتلال، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

وفي مدينة طولكرم شمال الضفة، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، في محيط مصانع غاشوري الاسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.