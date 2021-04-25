وكالة الرأي الفلسطينية الأردن يدين اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 9 وفيات و305 إصابات بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تتفقد مؤسسات الوزارة بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنعى "الروائي والناقد علي عودة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تتلف جل كحولي غير مطابق للمواصفات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية نيابة رفح الجزئية تعقد لقاء تدريباً عن الضبطية القضائية لضباط الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تفتتح دورة الصفوف الافتراضية لمعلمي "المشروع النرويجي" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية نيابة رفح ومحكمة الصلح يناقشان سبل تعزيز خدمة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيًا اليوم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم شرق غزة تفتتح دورة الصفوف الافتراضية لمعلمي "المشروع النرويجي"

25 نيسان / أبريل 2021 09:43

1
1

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة الصفوف الافتراضية لمعلمي ومعلمات المشروع النرويجي في مدارس المديرية. وحضر افتتاح الدورة التي تعقد في مركز التدريب د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية , أ. إسماعيل الحلو وأ. نبيل محجز مشرفي مبحث التكنولوجيا ومدربي الدورة. وتعقد الدورة بواقع 6 ساعات تدريبية ,بمشاركة 17 معلم ومعلمة من المشروع تتضمن تعريف المشاركين بنماذج الاختبارات التجريبية، المواد الإثرائيّة، فيديوهات تعليمية، فيديوهات مراجعة، ساحات نقاش لطرح الأسئلة والإجابة عليها. ورحب د. الشيخ خليل بالحضور, مقدماً شكره للقائمين على نجاح الدورة ,وللمشروع النرويجي لسد الاحتياجات التدريسية في المديرية . وبين د. الشيخ خليل أن معلمي المشروع سيتواصلون مع الطلبة من خلال الصفوف الافتراضية في ظل توقف الدارسة بسبب جائحة كورونا ,داعيهم للانضباط والالتزام في العمل.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟