تعليم شرق غزة تفتتح دورة الصفوف الافتراضية لمعلمي "المشروع النرويجي"

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة
دورة الصفوف الافتراضية لمعلمي ومعلمات المشروع النرويجي في مدارس المديرية.
وحضر افتتاح الدورة التي تعقد في مركز التدريب د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية , أ. إسماعيل الحلو وأ. نبيل محجز مشرفي مبحث التكنولوجيا ومدربي الدورة.
وتعقد الدورة بواقع 6 ساعات تدريبية ,بمشاركة 17 معلم ومعلمة من المشروع تتضمن تعريف المشاركين بنماذج الاختبارات التجريبية، المواد الإثرائيّة، فيديوهات تعليمية، فيديوهات مراجعة، ساحات نقاش لطرح الأسئلة والإجابة عليها.
ورحب د. الشيخ خليل بالحضور, مقدماً شكره للقائمين على نجاح الدورة ,وللمشروع النرويجي لسد الاحتياجات التدريسية في المديرية .
وبين د. الشيخ خليل أن معلمي المشروع سيتواصلون مع الطلبة من خلال الصفوف الافتراضية في ظل توقف الدارسة بسبب جائحة كورونا
,داعيهم للانضباط والالتزام في العمل.