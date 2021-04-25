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"الشباب والثقافة" تنعى "الروائي والناقد علي عودة

25 نيسان / أبريل 2021 09:51

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غزة-الرأي

نعت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، الروائي والناقد الأدبي الدكتور علي عودة، الذي توفى في مدينة غزة، عن عمر يناهز الـ (75) عامًا.
وتقدمت الهيئة بخالص العزاء والمواساة من عائلة الفقيد وأصدقاءه، وجموع الأدباء والمثقفين الفلسطينيين والعرب.
وقالت في بيان لها: "ان رحيل عودة يشكل خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية والأدب الفلسطيني، حيث ساهم الراحل في تأريخ مرحلة ما بعد النكبة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وساهم في إثراء الأدب الفلسطيني من خلال عمله الأكاديمي".
يذكر أن الدكتور على عودة ولد في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة عام 1946، تلقى تعليمه في مدارسها، ثم عمل ضابطًا في جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير خلال الفترة 1965 حتى 1971، ثم واصل بعدها تحصيله العلمي وحصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي.
صدر له عدة إصدارات أدبية أبرزها ثلاثية "بكاء العزيزة" التي صدرت تباعاً 2001 و2002 و2004، وكتب ثلاث مجموعات قصصية أولها "ايقاعات على الغربة" عام 1981، كما بحث بشكل معمق الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية وتحديداً في أعمال جبرا ابراهيم جبرا، كما كتب عدداً من المسرحيات.
 

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