9 وفيات و305 إصابات بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 9 حالات وفاة و305 إصابات بفيروس كورونا بعد إجراء 976 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1335 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 97258 إصابة بينها 16311 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 80099 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 848.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 285.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 35501 شخصًا.