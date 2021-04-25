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الأردن يدين اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالقدس

25 نيسان / أبريل 2021 10:26

عمان - الرأي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات شرطة الاحتلال على المقدسيين عند باب العامود وفي مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد، إن اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرفٌ مرفوض وانتهاكٌ مدان.

وطالب الفايز سلطات الاحتلال التقيّد بالتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال بالقدس وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وحذر من المساس بالقدس والمقدسيين ومن تبعات ما تقوم به شرطة الاحتلال بحق المقدسيين، داعياً إلى تحرك دولي فاعل لحمايتهم من الاعتداءات.

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