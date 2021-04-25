الداخلية: تقييم الحالة الوبائية في غزة هذا الأسبوع مهم جدًا

غزة - الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، إن الأسبوع الحالي مهم جداً، في تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأضاف البزم في تصريح لإذاعة صوت الأقصى: "هذا الأسبوع مهم جدا لتقييم الحالة الوبائية، إما باتخاذ إجراءات تكون مناسبة، تساعد المواطنين بالتعامل مع العشر الأواخر من رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك وإما بتشديدها وهذا منوط بتحسن الحالة الوبائية والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

وذكر أنه سيكون هناك تقييم للإجراءات المتخذة مؤخرا خلال الأسبوع الحالي، وبناءً عليه سنعلن عن إجراءات جديدة، معربا عن أمله أن يكون التقييم إيجابياً حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات تُمكن المواطنين من التعامل مع المناسبات القادمة.

وأكد البزم، أن التزام الجميع بالإجراءات الوقائية هو الفيصل الذي يمكن أن يُخرجنا من الإجراءات المتخذة حتى نحاصر الحالة الوبائية، وكلما تحسنت الحالة الوبائية كلما خففنا الإجراءات وكلما ساءت هذه الحالة كلما شددنا الإجراءات.