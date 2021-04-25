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و617 حالة تعافٍ

7 وفيات و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

25 نيسان / أبريل 2021 01:03

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و617 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة على النحو التالي: "طولكرم 1، نابلس 3، جنين 2، الخليل 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 41، نابلس 153، سلفيت 17، طوباس 14، جنين 57، قلقيلية 8، بيت لحم 26، ضواحي القدس 4، الخليل 30، رام الله والبيرة 55، أريحا والأغوار 3".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 115، نابلس 74، سلفيت 16، طوباس 33، جنين 70، قلقيلية 66، بيت لحم 14، ضواحي القدس 80، الخليل 77، رام الله والبيرة 60، أريحا والأغوار 12".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 151 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 415 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 170.109، بينهم 34.880 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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