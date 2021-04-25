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ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

25 نيسان / أبريل 2021 02:50

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

قال نادي الأسير إن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

وأوضح النادي في بيان هل اليوم الأحد، أن أقدم هؤلاء الأسرى، الأسير عماد سواركة الذي يواصل إضرابه منذ (39) يومًا، إضافة إلى الأسيرين مصعب الهور، والصحفي علاء الريماوي.

وأضاف أن الأسير سواركة (37 عامًا) من أريحا، شرع في إضرابه عن الطعام منذ 18 مارس 2021، وذلك بعد أن أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد، هو الثالث منذ اعتقاله في تاريخ يوليو 2020.

وأكد أن الأسير "سواركة" وهو أسير سابق وأب لخمسة أطفال، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا يتفاقم مع مرور الوقت، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في زنازين سجن "عسقلان"، حيث نُقل إليه عقب إعلانه للإضراب، لافتًا إلى أنه وحتى الآن لا توجد حلول جدية بشأن قضيته.

ويواصل الأسير مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (13) على التوالي، وشرع في إضرابه في الـ13 من نيسان الجاري، ويقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، علمًا أنه معتقل منذ عام 2019، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لطفل.

كما يواصل الأسير الصحفي علاء الريماوي من رام الله، إضرابه لليوم الـ(5) على التوالي، وجرى نقله أمس من مركز توقيف "عتصيون" إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.

والريماوي أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 11 عامًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، اعتقله الاحتلال في 21 نيسان الجاري على خلفية عمله الصحفي، وأعلن إضرابه منذ اليوم الأول من اعتقاله.

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