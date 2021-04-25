الأهالي يشيعون جثمان الشهيد الطفل "أبو جزر" في رفح

غزة – الرأي:

شيع الأهالي جثمان الشهيد الطفل يوسف أبو جزر، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، وذلك بعدما سلمه الاحتلال يوم الخميس الماضي بعد احتجازه 3 سنوات.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أبو يوسف النجار باتجاه منزل عائلته، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقبرة غرب رفح.

وردد المشاركون في الجنازة شعارات غاضبة، وسط صيحات من التكبير.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت الطفل "أبو جزر" (16 عامًا) عند السياج الأمني شرق رفح، في التاسع والعشرين من نيسان 2018.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الطفل بعد التماس قدمته عائلته من خلال مركز الميزان لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز منذ تاريخ 30/3/2018 وحتى الآن جثامين (22) مواطنًا، من بينهم (5 أطفال)، نجح المركز في استرداد جثامين (3) أطفال منهم.