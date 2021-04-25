القوى الوطنية والإسلامية في غزة تدعو لتصعيد "هبة القدس"

غزة – الرأي:

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى تصعيد "هبة القدس" وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، "إننا مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى للعمل الموحد في مواجهة الاحتلال، وهذا يتطلب منا جميعاً أن نعمل جاهدين لإطلاق القيادة الموحدة التي سبق أن تم الإعلان عنها بعد اجتماع الأمناء العامين سابقاً".

وأكدت على أهمية الوحدة في الميدان والابتعاد عن أي خلافات، وتحييد أي اختلافات، مشددة على أن الوقت الآن للمعركة مع الاحتلال وضد سياساته، وهي حالة الاجماع الوطني الدائم.

ودعت إلى ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين المشاركين في الفعاليات وعدم الإضرار بالبيئة والحفاظ علي الصحة العامة والممتلكات العامة.

وطالبت اللجنة، الأمتين العربية والاسلامية وقوى الحرية والسلام كافة وأحرار العالم بالتعبير عن رفضهم للاحتلال وسياساته، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا ومعاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين جيشاً وحكومة.

وأهابت بوسائل الإعلام المحلية والعربية ونشطاء التواصل الاجتماعي تنظيم حملات الدعم الإعلامي وتوسيع دائرة البث الموحد والمشترك لمخاطبة الأمتين العربية والإسلامية والعالم كله للتضامن مع هبة القدس.