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المحكمة العسكرية بغزة تُثبت حكم الإعدام بحق قاتل "القيق"

25 نيسان / أبريل 2021 04:02

الصوفي في قبضة الأجهزة الأمنية في غزة
الصوفي في قبضة الأجهزة الأمنية في غزة

غزة – الرأي:

ثبّتت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق الشاب شادي الصوفي من سكان رفح جنوب قطاع غزة، المدان بقتل الأسير المحرر جبر القيق في تموز الماضي.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة، منذ أشهر، بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق الصوفي (38عامًا)، فيما أصدرت أحكامًا مختلفة بحق آخرين ساعدوا في الجريمة أو ساعدوا "الصوفي" بالتخفي.

وقضت المحكمة حينها بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا على المدانين الثاني والثالث والرابع، بتهمة التحريض على القتل والقتل بالاشتراك، وهم: "ف، ص" (36 عامًا)، "ح، ص" (28 عامًا)، "ص،ص" (30 عامًا)".

أما المدان الخامس وهو "ع، ص" (27عامًا)، فقد حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، سندًا لنص مادة الاتهام، وعلى المدان السادس وهو "أ، ص" (33 عامًا) بالحبس لمدة 3 سنوات، سندًا لنص مادة الاتهام.

 

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