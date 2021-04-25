معروف: تقييم للإجراءات نهاية الأسبوع وخياران على الطاولة

غزة- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف إن الجهات المختصة ستجري نهاية الأسبوع الجاري تقييما لمجمل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.



وأوضح معروف في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن الخيارات تنحصر بين تجديد الإجراءات المعمول بها حاليا، أو الذهاب نحو مزيد من التشديد سعيا لخفص معدل الإصابات.



ورأى أنه من الصعب الحديث عن أي تخفيف للإجراءات هذا الأسبوع في ضوء العدد الكبير للإصابات التي تسجل يوميا، لافتا إلى أن السيناريو الأقرب هو تمديد الإجراءات المعمول بها.

وأضاف:" نشهد خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الاستقرار على معدل عالٍ من الإصابات من خلال العينات التي يتم سحبها، مشيرا إلى أن الفحوصات تثبت إيجابية 30-40% من إجمالي العينات اليومية.



وجدد معروف دعوته للمواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الفيروس.