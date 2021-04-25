بالصور|"هنية" يعلن انطلاق بطولة القدس الرمضانية الأولى

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، بطولة القدس الرمضانية الأولى لكرة القدم لأندية محافظات غزة، مساء اليوم الاحد، في استاد فلسطين الدولي.

وجرى إيقاد شعلة البطولة بحضور إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية، ود. خالد الوادية عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، ومحمد نادر قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وياسر رضوان ممثلا عن اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية المشاركة.



وأعلن عبد السلام هنية عن انطلاق منافسات البطولة الرمضانية ومباراة الافتتاح بين ناديي اتحاد الشجاعية وغزة الرياضي.

وقال إن هذه البطولة تحمل اسم " القدس" عاصمة دولة فلسطين، في رسالة لدعم صمود الشباب الثائرين في مدينة القدس، وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن مقدساته وحقه في أرضه المسلوبة، وشكر هنية اتحاد كرة القدم في الإشراف على البطولة، كما أشاد بدعم المركز الثقافي الماليزي للبطولة.



وضمن فعالية الافتتاح قام الضيوف بالنزول إلى أرض الملعب والتقاط الصور التذكارية مع لاعبي ناديي اتحاد الشجاعية وغزة الرياضي.



يذكر أنه يشارك بالبطولة (٢٦) ناديا، تتنافس في (٦) مجموعات، ومن المقرر أن تستكمل البطولة بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة لدور الثمانية بعد عيد الفطر السعيد.