وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية بغزة تُثبت حكم الإعدام بحق قاتل "القيق" وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية في غزة تدعو لتصعيد "هبة القدس" وكالة الرأي الفلسطينية الأهالي يشيعون جثمان الشهيد الطفل "أبو جزر" في رفح وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة لحراك القدس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينظم حملة تغريد بعنوان "#خدمتكم_شرف​" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خان يونس تتابع الآثار السلبية لموجة الحر الأخيرة على مزارع الدجاج وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتفقد مربي الدواجن للتأكد من جودة مدخلات الصوص والأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر شهادات ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور

بالصور|"هنية" يعلن انطلاق بطولة القدس الرمضانية الأولى

25 نيسان / أبريل 2021 08:50

"هنية" يعلن انطلاق بطولة القدس الرمضانية الأولى

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، بطولة القدس الرمضانية الأولى لكرة القدم لأندية محافظات غزة، مساء اليوم الاحد، في استاد فلسطين الدولي.

وجرى إيقاد شعلة البطولة بحضور إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية،  ود. خالد الوادية عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، ومحمد نادر قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وياسر رضوان ممثلا عن اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية المشاركة.


وأعلن عبد السلام هنية عن انطلاق منافسات البطولة الرمضانية ومباراة الافتتاح بين ناديي اتحاد الشجاعية وغزة الرياضي.

وقال إن هذه البطولة تحمل اسم " القدس" عاصمة دولة فلسطين، في رسالة لدعم صمود الشباب الثائرين في مدينة القدس، وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن مقدساته وحقه في أرضه المسلوبة، وشكر هنية اتحاد كرة القدم في الإشراف على البطولة، كما أشاد بدعم المركز الثقافي الماليزي للبطولة.


وضمن فعالية الافتتاح قام الضيوف بالنزول إلى أرض الملعب والتقاط الصور التذكارية مع لاعبي ناديي اتحاد الشجاعية وغزة الرياضي.


يذكر أنه يشارك بالبطولة (٢٦) ناديا، تتنافس في (٦) مجموعات، ومن المقرر أن تستكمل البطولة بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة لدور الثمانية بعد عيد الفطر السعيد.

177592518_297254865185143_182622799034883575_n 178735688_815118069120814_2412668767942990671_n 178352791_932834400814988_4244313728321960071_n 178352840_788240328753941_5285541855289444707_n 177736381_174930021157936_6077217307562426275_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟