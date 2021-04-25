هنية: لا هدوء مع الاحتلال إذا استمر بالعدوان على القدس

الدوحة – الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس إسماعيل هنية، إنه لا هدوء مع الاحتلال إذا إستمر بالعدوان على مدينة القدس.

وأضاف هنية خلال ندوة إلكترونية حول الأحداث الجارية بالقدس، مساء الأحد: "سيتصدى شعبنا لكل ما يفعله الاحتلال ومخططه الخبيث بالقدس بتغيير هويتها ومعالمها، والمواجهة ستكون في إطار أوسع، وقرارنا هو الاستمرار".

وأكد أن ما يجري في القدس جزء من سياق سياسي استراتيجي وليس هبة منفصلة عن السياق العام.

وشدد هنية على أن غزة اليوم تؤكد أن القدس ليست وحدها ولن تكون، مضيفا: "غزة حاضرة بمقاومتها وصواريخها لحماية أهلنا بالأقصى المبارك، كما هبت الضفة ومدن الداخل المحتل، هذه معركتنا جميعا".

وذكر أن "المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه، وشبعنا مصمم أن يستمر مهما كانت التضحيات، وهذا عهدنا وميثاقنا، ونحن أمام موجة جديدة في 28 رمضان بعد تهديد اقتحام القدس، وهو يوم مفصلي، ولن نستسلم ولن نتراجع، وهبة القدس يجب أن تتواصل".