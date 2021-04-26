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مصري يلقي أموالاً طائلة على المواطنين

26 نيسان / أبريل 2021 09:06

مصري يلقي أموالاً طائلة على المواطنين
مصري يلقي أموالاً طائلة على المواطنين

من جديد، أثار المواطن المصري صبري صدومة الجدل، بعد مرور 5 أشهر على الضجة التي أثارها بإلقائه أموالا من نافذة منزله.
وشهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، الواقعة مرة أخرى من نفس الشخص في شهر رمضان، وألقى العديد من النقود الورقية على أهالي منطقته، الذين كانوا يتشاجرون معا ويتصارعون للحصول على الورقة النقدية، بل وأوقف أحد المارة سيارته التي يستقلها، ونزل ينتظر الأموال تاركا سيارته على الطريق.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المواطن المصري قام بذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة فقط، فيما الصائمون مقبلين على الإفطار، وذلك بحسب “الوطن”.

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