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أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

26 نيسان / أبريل 2021 09:09

غزة – الرأي

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق المناطق الشمالية،  والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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