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الاحتلال يغلق بحر غزة بوجه الصيادين وحماس تعقب

26 نيسان / أبريل 2021 09:11

غزة – الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل رداً على ما أسمته "استمرار إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف"، وفق مصادر اعلام عبرية.

ويأتي قرار الاحتلال بعد ساعات من إعلانه تقليص مساحة الصيد في عرض بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارا من صباح الاثنين.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن وزارة الزراعة ابلغتنا بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وأكد عياش أن قرار الاحتلال سيؤثر سلبا على عمل الصيادين وسيزيد من معاناتهم.

بالمقابل قال المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع  إن إغلاق الاحتلال بحر قطاع غزة أمام الصيادين تعدٍ صارخ على حقوقهم وأحد أشكال العدوان المستمر على شعبنا".

وأضاف القانوع:" سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني لن تكسر روح الصمود لديه أو تفت من عضده وتحد من عزيمته".

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