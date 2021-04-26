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مستعربون يختطفون 4 شبان من بيت حنينا بالقدس المحتلة

26 نيسان / أبريل 2021 10:10

صورة رمزية
صورة رمزية

القدس المحتلة - الرأي

اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال 4 شبان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، دعمًا للحراك الشعبي ضد المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن مستعربين اختطفوا 4 شبان من البلدة خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الذين خرجوا في بيت حنينا، رفضا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسيين في باب العامود، وعرف من بين المختطفين، مصطفى الهيموني وعمر عطا الله.

وهاجمت قوات الاحتلال مسيرة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال بحق المقدسيين، تحولت فيما بعد إلى مواجهات في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المتظاهرين، قبل اختطاف الشبان.

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