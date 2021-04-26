"المنسق" السابق للاحتلال: حماس تجاوزت الخطوط الحمراء

غزة – الرأي

نقلت إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين عن المنسق السابق لعمليات حكومة الاحتلال، إيتان دانغوت قوله، "إن حماس في قطاع غزة تجاوزت الخطوط الحمراء".



ووفقاً لإذاعة الجيش، طالب المنسق من القيادة أن يكون الرد من الآن فصاعداً مختلفاً تماما، على حد وصفه.



يشار إلى أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، على خلفية تصعيد المستوطنين هجماتهم في القدس، الأمر الذي أشعل حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني تبعها إطلاق صواريخ من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

