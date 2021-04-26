القناة 12: "الكابينت" يجتمع اليوم بشأن الأحداث بالقدس وغزة

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت القناة 12 العبرية إن المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر لحكومة الاحتلال سيعقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث التوتر الأمني في القدس وغزة.

وحسب القناة، فإن الاجتماع سيعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

