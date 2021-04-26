القناة 12: "الكابينت" يجتمع اليوم بشأن الأحداث بالقدس وغزة

قالت القناة 12 العبرية إن المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر لحكومة الاحتلال سيعقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث التوتر الأمني في القدس وغزة.
وحسب القناة، فإن الاجتماع سيعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.
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26 نيسان / أبريل 2021 12:40
فلسطين المحتلة - الرأي
قالت القناة 12 العبرية إن المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر لحكومة الاحتلال سيعقد اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث التوتر الأمني في القدس وغزة.
وحسب القناة، فإن الاجتماع سيعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.
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