نقابات العمال تستنكر إغلاق الاحتلال البحر أمام الصيادين

غزة- الرأي

استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق البحر أمام الصيادين.



وقال العمصي في تصريح صحفي، إن القرار يفاقم معاناة الصيادين ويؤثر بشكل على حياتهم المعيشية"، مشيرا لوجود قرابة 4500 صياد ولديهم نحو ألف قارب صيد، يعاني من وضع مالي صعب للغاية بسبب اعتداءات الاحتلال على الصيادين.



وأوضح أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق بحر القطاع في وجه الصيادين بشكل متكرر يتسبب بمعاناة لا حصر لها في مصدر رزقهم الوحيد، مبينا أن إغلاق البحر لا يختلف عن جرائم إطلاق النار عليهم وملاحقتهم فكلا الأمرين يصيبهم بـ "مقتل".

وذكر العمصي، أن الاحتلال يغلق البحر وهو مغلق بالأساس حتى وإن وصلت مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، لأن هذه المساحة لا تسمح للصيادين بالوصول للمناطق التي تكثر فيها الثروة السمكية.