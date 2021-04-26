مستشفى الأوروبي يجري عملية قسطرة قلبية لمريض "كوفيد "

غزة- الرأي

نجح الطاقم الصحي في مستشفى غزة الأوروبي، في إجراء عملية قسطرة قلبية نوعية لمريض مصاب بكوفيد 19 .

وأفاد اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية د. اياد السعافين، بأن هذه العملية تعد نوعية وهي الأولى من نوعها التي يتم اجرائها في المستشفى الأوروبي .

وأضاف :" تم اجراء عملية القسطرة بنجاح مع تركيب بالونات للمريض الذي يبلغ 50 عاماً وذلك بعد تحويله من قبل الطبيب المعالج بمستشفى شهداء الاقصى ".

وأكد د. السعافين أنه في وقت قصير تم افتتاح قسم القسطرة القلبية واستدعاء الطاقم المسؤول والبدء بالعمل ، مشيراص إلى أن المريض يتمتع الآن بوضع صحي جيد بعد اجراء القسطرة وأصبحت نسبة الاكسجين لديه جيدة بعد أن كان يعاني من نقص بالأكسجين بنسبة 60% .

ولفت د. السعافين إلى أنه تبين من خلال العملية وجود كميات كبيرة من التجلطات التي تصيب الشرايين نتيجة الاصابة بفيروس كورونا ، والأدوية المتعارف عليها عالمياً لعلاج التجلطات لا تفي بالغرض المطلوب مما يجعل عمليات القسطرة ضرورية .

يذكر أن العملية أجريت بمساعدة د. حازم ضهير اخصائي أمراض القلب، والحكيمة رانية بريكة والحكيمة سامية أبو ظريفة والحكيم مروان أبو حسنين .

من جانبه، ثمن د. يوسف العقاد مدير المستشفى جهود الطاقم الذي ساهم في انجاح القسطرة، معتبراً أن هذه العملية هي انجاز عظيم سطرته سواعد طواقم المستشفى الأوروبي التي تعمل على مدار الساعة لأجل راحة المرضى وضمان تلقيهم الخدمة التي يحتاجون لها في ظروف آمنة .