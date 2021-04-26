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17 حالة وفاة و1080 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

26 نيسان / أبريل 2021 02:05

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، تسجيل 17 وفاة، و1080 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2058 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (6)، طولكرم (2)، قطاع غزة (9).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (55)، قلقيلية (21)، جنين (89)، نابلس (135)، طوباس (16)، الخليل (85)، ضواحي القدس (7)، رام الله والبيرة (62)، بيت لحم (13)، سلفيت (3)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (591)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4572 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (124)، قلقيلية (19)، جنين (54)، نابلس (287)، طوباس (24)، الخليل (10)، ضواحي القدس (75)، رام الله والبيرة (28)، بيت لحم (28)، سلفيت (5)، أريحا والأغوار (4)، قطاع غزة (1350).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

ولفتت الوزارة إلى وجود 137 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 397 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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