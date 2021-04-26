"التنمية" بالضفة: صرف مخصصات الشؤون قبل عيد الفطر

رام الله - الرأي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، أن صرف المخصصات النقدية للأسر الفقيرة سيكون قبل عيد الفطر.

وأشار وكيل الوزارة داوود الديك، في تصريحات إذاعية، إلى أن وزارة المالية أبلغتهم بأن صرف مخصصات الشؤون سيكون قبل انتهاء شهر رمضان.

وبين أن العدد النهائي للأسر المستفيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتم تحديده بدقة إلا بعد تحديد موعد الصرف والمبلغ المرصود لذلك.

وكان "الديك" قد صرح في وقت سابق، أن قيمة الدفعة المرتقبة تبلغ 136 مليون شيقل، مشيراً إلى أن الفقراء الجدد بسبب "كورونا" يختلفون عن المسجلين ضمن المساعدة الدائمة.