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خلال تخريج فوج من كلية الرباط

"عوض": جنود وزارة الداخلية في غزة يتطلعون لتحرير القدس

26 نيسان / أبريل 2021 03:51

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غزة – الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض، إن جنود وزارة الداخلية يتطلعون إلى القدس، ويؤكدون من خلال استعدادهم وجهدهم بأن الشعب الفلسطيني سيصل ليوم التحرير.

وقال "عوض" خلال حفل تخريج فوج جديد من كلية "الرباط" الجامعية التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، "إننا في أرض غزة جزء من أرض فلسطين أرض الرباط وهؤلاء الجند يتطلعون لتحرير كامل أرضهم".

وشدد على أن كلية الرباط تُبلي بلاء حسناً في الإعداد ورفد وزارة الداخلية والأمن الوطني بالكادر الشرطي المميز، وهي تجسد صورة ناصعة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هذا العرض المميز هو دليل على الإصرار والمتابعة لمن أسس هذه الكلية، وللشهيد الوزير سعيد صيام وكل من تبعه من وزراء، ووكلاء".

وتابع "لقد كان لوزارة الداخلية دوراً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا، عبر إجراءاتها في دعم ومساندة وزارة الصحة وسائر الجهات الحكومية".

يذكر أن حفل التخريج كان خاصاً بالفوج التاسع من طلاب الكلية الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والقانونية.

وكان من ضمن الحضور إلى جانب "عوض" نائب رئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، ومساعده أ. سامي نوفل، وعدد من القادة الآخرين.

وتخلل حفل التخريج تنفيذ تدريبات شرطيّة شملت محاكاة تنفيذ عمليات شرطية، منها التعامل مع "حالات شغب" وضبط "خارجين عن القانون"، بالإضافة إلى عروض مشاة.

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