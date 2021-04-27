مكيف هواء قابل للإرتداء ويتيح التنقل في الصيف !!

أطلقت شركة سوني مكيف هواء جديد قابل للإرتداء، يمكنه تبريد أو تدفئة جسم الإنسان كما يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق للهواتف الذكية.

وتحقق الأجزاء الداخلية المصممة حديثًا في المكيف الجديد ضعف مستوى امتصاص الحرارة، مما يؤدي إلى أداء تبريد أكثر قوة، وذلك بالرغم من صغر حجمه ووزنه الخفيف.

وأبرز ما يميز المكيف انه يمكن ارتدائه مع قميص داخلي خاص لجعل التنقل في الصيف أكثر احتمالًا، لكن تؤكد شركة سوني على حالات الاستخدام الأكثر تنوعًا، ولا سيما لعبة الغولف والأنشطة الخارجية والأعمال.

جدير بالذكر أنه تم طرح Reon Pocket 2 في اليابان بسعر 14،850 ين (أي ما يعادل نحو 138 دولارا).

وصممت سوني أيضًا ملحقًا لشريط العنق بحيث يمكن استخدام المكيف مع الملابس العادية، وذلك بعد أن كان عليك في السابق شراء مجموعة من القمصان الداخلية ذات الجيوب من سوني.