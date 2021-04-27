وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ربيعية لطيفة نهارًا باردة ليلًا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تسجيل 27507 علامة تجارية منذ بدء التسجيل لأول علامة تجارية وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ينتظر إشارة من الابن الضال في ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يصارع يونايتد على صفقة بوزن الذهب وكالة الرأي الفلسطينية كأس الرابطة: مانشستر سيتي يُتوج بلقبه الرابع توالياً وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استغلال الوقت في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية 10 طرق لحماية طفلك من الإصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أفضل درجة حرارة لغسل الملابس وكالة الرأي الفلسطينية حيلة سحرية لتحرير المساحة من هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية مكيف هواء قابل للإرتداء ويتيح التنقل في الصيف !!
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

27 نيسان / أبريل 2021 09:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال 5 مواطنين من القدس، وهم: علاء الصياد، وباسم سبيتاني، وحمادة أبو الهوى، ومحمد نصار، ومحمد أبو رميلة.

وذكرت المصادر،ـ أن القوات اعتقلت المواطنين جهاد محمد، وعنان صافي من رام الله، والأسير المحرر جعفر غانم من قلقيلية علمًا أنه مصاب بالسرطان وما زال يخضع للعلاج الكيماوي.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصطفى أبو سياج من طوباس، ومحمد داود شوشة (20 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟