الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال 5 مواطنين من القدس، وهم: علاء الصياد، وباسم سبيتاني، وحمادة أبو الهوى، ومحمد نصار، ومحمد أبو رميلة.

وذكرت المصادر،ـ أن القوات اعتقلت المواطنين جهاد محمد، وعنان صافي من رام الله، والأسير المحرر جعفر غانم من قلقيلية علمًا أنه مصاب بالسرطان وما زال يخضع للعلاج الكيماوي.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصطفى أبو سياج من طوباس، ومحمد داود شوشة (20 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم.