تربية الوسطى تكرم طالباتها الفائزات بمسابقة “مدارس صديقة للتغذية”

غزة-الرأي



أشاد مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج بمهارة وإبداع طالبات مدارس الوسطى المشاركات في مسابقة “مدارس صديقة للتغذية”، وهنأ الطالبات ومدارسهم على ما بذلوه من مجهود لإنجاح المسابقة وما تهدف إليه من رفع وعي الطالبات بأهمية التغذية الصحية والحفاظ على صحة وسلامة طلابنا خاصة خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال جولة قام بها مدير التربية والتعليم ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. محمود العزازي ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. كمال أبو شملة على المدارس الفائزة لتهنئة الطالبات وتكريمهن بشهادات تقدير وجوائز رمزية، بحضور مديرة مدرسة البريج الثانوية “أ” أ. نجوى المقادمة، ومديرة مدرسة البريج الثانوية “ب” أ. ميسر الصالحي.

وخلال الجولة شكر الحاج إدارة المدرستين على جهودهم وإخلاصهم في العمل، كما شكر قسم الصحة المدرسية بالمديرية المشرف على المسابقة، والتي تنظمها الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي.

وفازت في المسابقة كلاً من الطالبة رحاب محمد أبو عرب من مدرسة البريج الثانوية “أ” للبنات، والطالبة هبه سعود زياده من مدرسة البريج الثانوية “ب” للبنات، حول مشاركتهن في المسابقة برسومات تتحدث عن أهمية التغذية الصحية السليمة التي تفيد الجسم والابتعاد عن المأكولات والمشروبات الضارة، والتحذير من الأطعمة المكشوفة والملوثة.



