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و 1723 حالة تعافٍ

غزة: 12 وفاة و1038 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

27 نيسان / أبريل 2021 11:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3284 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1723 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 98887 إصابة بينها 14846 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 83172 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 869.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 355 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 269.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 36033 شخصًا.

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