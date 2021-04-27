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سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة

أبو مرزوق: نرفض تأجيل الانتخابات تحت أيّ مسوغ

27 نيسان / أبريل 2021 11:50

أبو مرزوق
أبو مرزوق

الدوحة – الرأي:

أكد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية في منطقة الخارج، موسى أبو مرزوق، رفض الحركة تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي مسوّغ.

وحذر أبو مرزوق في تصريح لوكالة "قدس برس" من إلغاء الانتخابات، معتبرا أن ذلك سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآلاتها.

وقال إن موقف حماس من عقد الانتخابات في القدس ثابت، ويجب إجراؤها فيها.

وأضاف أنه لا يمكن أن نعمل وفق رغبة الاحتلال الإسرائيلي، فهذا شأن فلسطيني، والخنوع للموقف الإسرائيلي يعني الإقرار بسيادته فوق هذه الأرض المقدسة وهذا هو جوهر القضية، ويجب أن نقاومه ونفرض إرادتنا.

وأوضح أبو مرزوق أنه في حال رفض الاحتلال فإننا نريد إجراء الانتخابات رغمًا عنه ونفرضها فرضًا، فشباب القدس الثائر الذي رفض أن يتنازل عن درج في القدس، قادر على فرض المعادلة فيها.

ونوه بأن انتفاضة شباب القدس اليوم إشارة إلى أننا نستطيع أن نفرض إرادتنا ونجري الانتخابات في القدس رغمًا عن الاحتلال.

وأكد أبو مرزوق أن القدس يجب أن تكون مركز الصراع، وهي منطلق الشراكة الوطنية، مبينا أن مبررات تأجيل الانتخابات واهية، وغير واقعية.

وطالب بالعمل على مستوى الأحزاب والمستويات الشعبية لدفع مسار الانتخابات حتى النهاية، وحتى مراحلها الثلاث، فلا يكتمل ترتيب البيت الفلسطيني إلا بإتمام الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني أيضًا.

ولفت أبو مرزوق إلى أن شعبنا في مرحلة حساسة، وجميع قواه أمام اختبار هام، في مرحلة ما قبل الانتخابات، وأثنائها وما بعدها، وينظر بترقب ولديه تخوّف من إمكان فشل هذا المسار.

وأوضح أن موقف حماس واضح بأننا نريد الخروج من المأزق الوطني. 

وقال: "نريد لشعبنا أن ينعم بالتداول السلمي للسلطة، ومع إقامة انتخابات شاملة وعلى الصُعد كافة، دون وضع العراقيل أمامها”.

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