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خلال الربع الأول من العام 2021

دائرة التثقيف بوزارة الصحة تنفذ (10) برامج متنوعة وشاملة

27 نيسان / أبريل 2021 12:16

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غزة-الرأي

نفذت دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة الفلسطينية نحو(10) برامج تثقيفية وتوعوية خلال تقرير انجازات الربع الأول للعام 2021، والتي شملت برنامج المراكز الصحية والتوعية داخل المستشفيات، وبرنامج توعية المجتمع وبرنامج المدارس ورياض الأطفال، ودعم الرضاعة الطبيعية، والتثقيف لمواجهة "كوفيد19"، وغيرها من الحملات الالكترونية والمبادرات الشبابية.
وبيّن التقرير حول برنامج التوعية الصحية أنه تم عقد(115) لقاء تثقيفيا داخل المراكز الصحية، وتنفيذ حوالي (384) لقاء داخل المستشفيات والتي تستهدف المترددين على المراكز الصحية للرعاية الأولية بتقديم المشورات التوعوية والتثقيفية كونها تعتبر وصولاً مباشراً مع المجتمع.
وتابعت دائرة التثقيف الصحي التوعية داخل مدارس قطاع غزة ورياض الأطفال وشملت حوالي (107) لقاء.
وأما على صعيد برنامج دعم الرضاعة الطبيعية أفاد التقرير بأنه تم عقد (275) لقاء داخل المراكز الصحية والمستشفيات لدعم الرضاعة الطبيعية ومشورة السيدات، وغيرها عملت على تقديم الاستشارات الطبية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الصحة (103) حيث وصلت (837) اتصال.
 

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