5 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 5 حالات وفاة و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و963 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بالضفة كالتالي: " نابلس 3، قلقيلية 1، بيت لحم 1".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 48، جنين 71، نابلس 106، طوباس 12، الخليل 62، سلفيت 5، رام الله والبيرة 48 قلقيلية 8، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2".

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 154، جنين 64، نابلس 440، طوباس 25، الخليل 45، سلفيت 22، رام الله والبيرة 152 قلقيلية 24، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 21، ضواحي القدس".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 140 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 251.628، بينهم 165.426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.