إدارة التمريض تدعم المستشفيات بكوادر تمريضية مدربة

غزة- الرأي

دعمت الإدارة العامة للتمريض الكادر التمريضي ب (14) حكيم جامعي بدل شاغر وتم توزيعهم في مستشفيات القطاع، وذلك حسب التقرير الربعي للعام الحالي 2021 الصادر عن مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة.



وذكر التقرير، أنه تم افتتاح ومتابعة برنامج تدريبي في مستشفى الصداقة التركي لمدة ثلاث أيام للتدريب على BLS لجميع الطاقم في المستشفى، وتدريب (28) حكيما في أقسام الديلزة ليزداد عدد الحكماء المتخصصين في الغسيل الكلوي وبدء العمل في مركز نورة الكعبي، إضافة لاستئناف دورة الأورام التخصصية بمستشفى الرنتيسي التخصصي، وافتتاح وتشغيل قسم الانف والاذن والحنجرة في مستشفى شهداء الأقصى واسناده بتمريض مدرب للعمل فيه.



وأشار التقرير الى انهاء انتداب التمريض من المستشفى الجزائري وعودته للعمل في مستشفى الأوروبي استعداداً لعودة الخدمات المعتادة في م. الأوروبي، ومشيرًا إلى اعداد سياسة رعاية الأم والطفل ما بعد الولادة الطبيعية والقيصرية في اقسام الولادة.