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الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة

27 نيسان / أبريل 2021 01:19

الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة
الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة

غزة- الرأي

 اختتم مستشفى غزة الأوروبي أمس سلسلة دورات تدريبية حول إعداد طاقم تمريضي قادر على العمل في أقسام العناية المركزة لمرضى "كوفيد 19".


وأكدت المدربة  رانية بريكة، مسئولة التعليم المستمر بالمستشفى الأوروبي أن الدورات تم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة العامة للتمريض و مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة MedGlobal .


وأوضحت بريكة أن الدورات هدفت لتدريب وإعداد 200 كادر تمريضي قادر على العمل داخل أقسام العناية المركزة في ظل جائحة كورونا، مضيفة:" الدورات نظمت على مدار شهر ونصف متواصل بحيث يتم تدريب كل مجموعة من خلال لقاءين أسبوعياً بواقع حوالي 18 ساعة تدريبية لتخريج 40 متدرب أسبوعياً".


بدوره أشار المدرب  فادي العواودة من مستشفى شهداء الأقصى إلى أن مشروع الدورات بدأ بإعداد 10 مدربين معتمدين من منظمة الصحة العالمية، وتم تدريبهم لمدة خمسة أسابيع عن بعد، ثم تم استضافة خبيرين من منظمة الصحة العالمية WHO لتطبيق التدريب النظري بطريقة عملية لمدة ثلاثة أيام متواصلة.


وتابع:" التدريب استهدف كوادر من جميع مستشفيات قطاع غزة بحيث تتوزع الفائدة والخبرات على جميع المستشفيات، ولقد لمسنا استجابة ممتازة من المتدربين، والمحتوى التدريبي كان عالي وبما يتوافق مع أخر التحديثات العالمية حول جائحة كورونا".


من جانبه نوّه المدرب أ.حسام أبو زيد إلى أنه تم تدريب الكوادر على آليات التعامل مع حالات "كوفيد "19 والتعامل باليات العلاج بالأكسجين وجهاز التنفس الصناعي، وتضمنت عدة محاور أهمها إنعاش القلب والرئتين، واستخدام الأدوية المتعارف عليها لحالات العناية المركزة.


مدير دائرة التمريض  عطا الجعبري ثمّن هذه الجهود، مشدداً على حرص دائرته على تدريب وتطوير الكوادر التمريضية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع مصابي كورونا، ليكونوا على أتم الجهوزية للقيام بمسؤولياتهم خلال الجائحة.

الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة 179525512_5643546079021291_3302834594378355126_n
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