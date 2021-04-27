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سماح أبو زينة مرشده تربويه تفوز بلقب امرأة فلسطين لعام 2021م

27 نيسان / أبريل 2021 01:23

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غزة-الرأي

 فازت المرشدة التربوية بمدرسة العروبة الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى سماح أبو زينة بلقب امرأة فلسطين لعام 2021 عن مبادرة "بر الأمان"، و تم تكريم أبو زينة في احتفال نظمته وزارتا التربية والتعليم والمرأة بعنوان فلسطينيات في مواجهة كورونا، على مستوى  مديريات التربية والتعليم بقطاع غزة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ووكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، ود. محمد مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي وذلك في مقر وزارة التعليم بغزة.

د. زياد ثابت هنأ الفائزات في المسابقة الإبداعية، وأشاد بالمرأة الفلسطينية التي قامت بدور كبير في كل المحافل لا سيما في مواجهة هذه الجائحة، مضيفاً أن المرأة الفلسطينية في كل مفاصل وزارة التربية والتعليم تمكنت بشكل كبير من التواصل مع الطلبة من خلال الصفوف الافتراضية وتسجيل الدروس التعليمة في استوديوهات إذاعة التعليم وعملن من خلال التدريب والتعليم عن بعد.

 وأكد د. ثابت أن الوزارة ستواصل بذل كل جهد مستطاع من أجل مساندة موظفاتها وتعزيز حضورهن في كافة المواقع، معبرًا عن شكره وامتنانه على كل الجهود التي تبذل في مواجهة الجائحة وتعزيز السبل للارتقاء بالمسيرة التعليمية واستمراريتها.

 المرشدة التربوية سماح أبو زينة عبرت عن سعادتها وفخرها بالفوز بهذه الجائزة، وقالت إنها ثمرة عمل وجهد متواصل ونتيجة لروح الفريق التي تتمتع بها وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى والمدارس، وتحدثت عن مبادرتها وأهدافها وإجراءات المبادرة والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات تمكين الطالبات تربوياً و دراسياً و نفسياً وصحياً خاصة في ظل جائحة كورونا، و توعيتهم بحقوق المرأة القانونية و المدنية، إضافة لمعلومات ونصائح للوقاية من الجائحة.

 وتعتبر جائزة امرأة فلسطين فعالية سنوية تنظمها وزارة شؤون المرأة لتكريم وتقدير المرأة الفلسطينية المُلْهِمة والتي أحدثت فرقًا في المجتمع في شتى المجالات، حيث تم تخصيص القسم الثاني من المسابقة لتكريم الموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا.

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