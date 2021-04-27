75 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 75 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.