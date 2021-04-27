وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جاري تجهيز عيادة العظام بالعيادة الخارجية باليمن السعيد وكالة الرأي الفلسطينية تنظيم فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني الخامس في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء أربع جراحات ذات مهارة في قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية 75 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سماح أبو زينة مرشده تربويه تفوز بلقب امرأة فلسطين لعام 2021م وكالة الرأي الفلسطينية العدل :تقرير هيومن رايتس تأكيد حقوقي دولي يستند عليه بكافة القضايا الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الأوروبي يختتم دورات تدريبية لإعداد طاقم متخصص بالعناية المركزة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" ترحب بتقرير "هيومن رايتس" وتدعو لمعاقبة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تدعم المستشفيات بكوادر تمريضية مدربة وكالة الرأي الفلسطينية "سرحان "يناقش مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة قضايا عدة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

75 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

27 نيسان / أبريل 2021 01:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

 اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 75 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟