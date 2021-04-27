الصحة: اجراء أربع جراحات ذات مهارة في قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي برئاسة د.نضال أبو هدروس، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، أربع جراحات ذات مهارة خلال ابريل الحالي، شملت اجراء عملتي استئصال أورام دماغية، وعملية تثبيت كسر في العمود الفقري، اضافة الى اجراء عملية استئصال ورم من داخل قناة العمود الفقري.

وأوضح د.أبو هدروس، أن العملية الأولى كانت لسيدة في أواخر الستينات أدخلت القسم وهي تعانى من صداع شديد وهبوط في درجة الوعى، مشيرا الى أن صور الرنين المغناطيسي أظهرت وجود ورم دماغي كبير الحجم، حيث تم استئصال الورم و متابعة الحالة علاجيا الى أن تحسنت و غادرت المريضة في اليوم الثالث بعد الجراحة.

أما العملية الثانية، أشار د.أبو هدروس الى أنها كانت لشاب يبلغ من العمر (27 عاما) كان قد تعرض لإصابة أدت الى كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثالثة، حيث تم تثبيت العمود الفقري بشكل عاجل، لافتا الى تحسن المريض تدريجيا وبمساعدة طاقم العلاج الطبيعي بدأ بالوقوف والمشي وغادر المستشفى بعد أيام.

وأضاف: "تم اجراء العملية الثالثة لشاب في السادس والعشرين من عمره كان يعانى من ألام شديدة بالطرفين السفليين يصاحبه صعوبة في المشي، لافتا الى أن صور الرنين بينت ورم داخل قناة العمود الفقري، تحت الأم الجافية، وضاغط بشدة على الحبل الشوكي، حيث تم استئصال كامل الورم، وتحسن المريض بشكل ملحوظ و غادر المستشفى بعد أيام.

وعلى صعيد العملية الرابعة، أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب أنها كانت لفتاة لا تتجاوز السابعة عشر، أدخلت القسم في شبه غيبوبة يصاحبها شلل في الأطراف اليسرى، حيث أجريت لها الصور المقطعية وصور الرنين المغناطيسي بشكل عاجل، والتي أظهرت وجود ورم دماغي كبير الحجم، وتم استئصاله واستعادت المريضة وعيها وكذلك الحركة بالأطراف اليسرى وتتمكن من المشي.

يذكر أنه تم اجراء (45) عملية من بداية ابريل الجاري حتى العشرين من ذات الشهر، كان نصيب الأسد منها جراحات الانزلاق الغضروفي، وضيق قناة العمود الفقري التي بلغت (15) عملية، الى جانب اجراء (14) جراحة اصابات دماغ، بالإضافة الى عمليات استئصال أورام دماغية وأورام العمود الفقري، وجراحات الاستسقاء الدماغي والعيوب الخلقية وتثبيت كسور العمود الفقري.