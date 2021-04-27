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تنظيم فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني الخامس في غزة

27 نيسان / أبريل 2021 01:37

جانب من فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني
جانب من فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني

غزة - الرأي

نظمت رابطة علماء فلسطين وهيئة الزكاة الفلسطينية وبلدية غزة اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي بمحافظة غزة

وحضر الفعاليات عدد كبير من العلماء والدعاة والنواب والأكاديميين والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح والأعيان.

وألقى رئيس رابطة علماء فلسطين أ. د. نسيم ياسين كلمة الرابطة، حيث تحدث فيها عن دور العلماء والدعاة في الحث على الزكاة والمبادرة إلى إخراجها لخدمة مصارفها، مشيداً بأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يخرجون زكواتهم بنفسٍ طيبة راضية، وهي توقن الأجر والثواب من الله تعالى، ودعا أثرياء الأمة الإسلامية والمقتدرين إلى تخصيص جزء من زكواتهم لتعزيز ثبات المرابطين في المسجد الأقصى المبارك ودعم الشعب الفلسطيني.

بدوره، أشاد رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية د. علاء الدين الرفاتي، بدور الهيئة وما تقوم به من جهود متواصلة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وإمضاء فريضة الزكاة، مؤكداً على عظيم أجر إخراج الزكاة في الدنيا والآخرة. كما دعا المجتمع الفلسطيني إلى دفع زكواتهم عبر هيئة الزكاة الفلسطينية لتقوم بتوزيعها بشكل مركزي لمستحقيها.

ومن جانبه، أثنى النائب الأول للمجلس للتشريعي د. أحمد بحر، بدور هيئة الزكاة الفلسطينية ودور العلماء في خدمة ديننا وشعبنا من خلال تنفيذ مشاريع متعددة في سياق الزكاة ومصارفها الشرعية.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، على مساندة كافة أعضاء المجلس البلدي لجهود هيئة الزكاة الفلسطينية وأكد على أهمية تنظيم إخراج الزكاة في المجتمع لتصل لكل محتاج.

وتحدث رئيس منظمة الزكاة العالمية د. رياض الخليفي في كلمة له عن أثر إخراج الزكاة على الفرد والمجتمع، وعن دورهم في تمكين فريضة الزكاة في أنحاء العالم.

وفي نهاية فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني أعلنت الهيئة عن مسابقة الزكاة، والتي تتضمن كتابة ثلاثة أبحاث علمية في مجال فقه الزكاة وسيتم رصد جائزة نقدية للأبحاث الفائزة.

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